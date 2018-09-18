У Фінляндії виносять вотум недовіри главі МЗС

Фінські опозиційні партії СДП, "Зелені", "Союз лівих сил" і "Шведська народна партія" закликають депутатів від правлячих партій висловити вотум недовіри міністру закордонних справ Тімо Сойні.

Про це пише ЄП з посиланням на YLE.

Сойні викликав таку реакцію, розмістивши у Twitter фото з мітингу за заборону абортів у Канаді, який він відвідав разом зі своїм заступником під час офіційного візиту до країни.

Опозиційні фракції, в першу чергу, звертаються до депутатів-жінок, які представляють урядові партії.

"Я знаю, що в парламенті є прогресивно налаштовані жінки, які зможуть проголосувати окремо за жіночі права, не зачіпаючи при цьому політику правлячої коаліції", - заявив голова парламентської фракції СДП Антті Ліндтман.

До вотуму відмовилися приєднатися християнські демократи. Навпаки члени фракції в питанні абортів підтримують позицію глави МЗС. "Справжні фіни", від яких відкололася партія Сойні SIN, теж не захотіли приєднатися до спроб звільнити міністра.

Сойні, католик, який очолював "Справжніх фінів" протягом 20 років, залишив партію в червні 2017 року, після того як її головою став Юссі Халла-Ахо. Сойні сформував нову силу - "Синє майбутнє" (SIN). У багатьох членів фракції "Справжніх фінів", напевно, буде спокуса провчити Сойні, проголосувавши проти нього.

Канцлер юстиції Туомас Пьоюсті у своїй відповіді на скаргу, подану проти дій міністра, заявив, що Сойні повинен був діяти стриманіше, щоб не викликати плутанини щодо того, яка думка є позицією Фінляндії, а яка - його особистою.

"Позиції повинні чітко розділятися - тобто чи висловлюються вони представником держави, народним депутатом, чи приватною особою", - підкреслив Туомас Пьоюсті.

На думку канцлера, Сойні, однак, не діяв протизаконно.

Канцлер при цьому вважає проблематичним той факт, що глава зовнішньополітичного відомства, який має повноваження представляти позицію Фінляндії в міжнародних справах, публічно висловлює свою думку з питання абортів, навіть у вільний від робочого графіка час.