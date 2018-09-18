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У Малині пройшов фестиваль "Секрети стародавніх металургів"

18 вересня, 2018 - 21:12

У  Малині на Житомирщині  на День міста по різних локаціях відбулася  низка культурних, спортивних заходів.  Водночас цього дня малинчани взяли участь у відкритті  скульптурної композиції  князю Малу у парку . А на Малинському городищі відбувся   науково-практичний фестиваль  «Секрети стародавніх металургів», де відтворювали    давні ремесла, якими займалися наші пращури. Тож тут виплавлювали залізо з руди, демонстрували  елементи ковальської справи. Були й майстри, які виготовляли гончарні вироби, а також ті, що варили з меду напій за давньою технологією.

Завітало на фестиваль чимало гостей, які цікавились стародавніми промислами, а також розкопками, які тут відновлені кілька років тому. До речі, як розповів історик з Малина Василь Тимошенко,  140 років минуло від часу найперших розкопок на цьому городиші. У  1878 році їх проводила експедиція під керівництвом В. Б. Антоновича.  Працювали тут археологи в різні роки. Сподіваються малинчани, що і робота Житомирської археологічної експедиції, якою керує Андрій Петраускас, допоможе відкрити ще невідомі сторінки міста, заснованого древлянським князем Малом.

Оксана Климчук, Житомирська область, фото автора.

Джерело: День

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