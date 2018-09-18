У Малині пройшов фестиваль "Секрети стародавніх металургів"

У Малині на Житомирщині на День міста по різних локаціях відбулася низка культурних, спортивних заходів. Водночас цього дня малинчани взяли участь у відкритті скульптурної композиції князю Малу у парку . А на Малинському городищі відбувся науково-практичний фестиваль «Секрети стародавніх металургів», де відтворювали давні ремесла, якими займалися наші пращури. Тож тут виплавлювали залізо з руди, демонстрували елементи ковальської справи. Були й майстри, які виготовляли гончарні вироби, а також ті, що варили з меду напій за давньою технологією.

Завітало на фестиваль чимало гостей, які цікавились стародавніми промислами, а також розкопками, які тут відновлені кілька років тому. До речі, як розповів історик з Малина Василь Тимошенко, 140 років минуло від часу найперших розкопок на цьому городиші. У 1878 році їх проводила експедиція під керівництвом В. Б. Антоновича. Працювали тут археологи в різні роки. Сподіваються малинчани, що і робота Житомирської археологічної експедиції, якою керує Андрій Петраускас, допоможе відкрити ще невідомі сторінки міста, заснованого древлянським князем Малом.

Оксана Климчук, Житомирська область, фото автора.