У Німеччині звільнили голову внутрішньої розвідки

У Німеччині звільнили голову Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Ганса-Георга Маасена, якого звинувачували у незаконній передачі інформації ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" та скандальній заяві щодо заворушень у Хемніці.

Про це рішення у вівторок повідомляється на сайті німецького уряду.

Маасен обійме посаду статс-секретаря в міністерстві внутрішніх справ Німеччини.

Рішення про відставку Маасена з посади глави спецслужби було прийнято на зустрічі керівників партій "великої коаліції" канцлера Німеччини Ангели Меркель, міністра внутрішніх справ Німеччини Горста Зеєгофер та очільниці парламентської групи соціал-демократів Андреа Налес.

Маасена звинувачували в неправомірної передачі парламентській фракції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" інформації з неопублікованого звіту очолюваної ним спецслужби. Йшлося про кількість передбачуваних ісламістів і бюджет Федерального відомства з охорони конституції, пояснює Deutsche Welle.