У Пхеньяні розпочався третій міжкорейський саміт

У Пхеньяні стартував третій міжкорейський саміт, у рамках якого проведуть зустріч президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер КНДР Кім Чен Ин. Про це повідомляє Deutsche Welle.

"У вівторок, 18 вересня, Кім Чен Ин і його дружина зустріли президентське подружжя з Сеула в аеропорту. Це перший візит південнокорейського лідера до Північної Кореї за останні 11 років", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що з аеропорту лідери двох країн в одному автомобілі прибули до резиденції для почесних гостей "Пекхвавон" у столиці.

На порядку денному міжкорейського саміту, який триватиме протягом трьох днів, - припинення ядерної програми КНДР і врегулювання конфлікту між двома країнами. Крім того, Мун Чже Ін має намір сприяти продовженню переговорів північнокорейського керівництва й Вашингтона.

Як повідомлялося, перші два саміти лідерів Південної Кореї і КНДР пройшли в Пханмунджомі в квітні і травні 2018 року. 27 квітня Мун і Кім домовилися про повне ядерне роззброєння на Корейському півострові, а також про офіційне закінчення стану війни, в якому обидві країни перебували з початку 1950-х років.