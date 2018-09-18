У Швейцарії порушили кримінальну справу проти російських шпигунів

Федеральна прокуратура Швейцарії веде слідство за кримінальною справою двох громадян РФ, підозрюваних у причетності до кібератаки на європейську штаб-квартиру Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) у Лозанні. Про це пише DW.

Росіян також звинувачують в спробі отримати дані з лабораторії радіологічного та хіміко-бактеріологічного аналізу в швейцарському місті Шпіц. Вона допомагає розслідувати хімічні атаки в Сирії і отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у британському Солсбері. Федеральна служба розвідки Швейцарії раніше підтвердила факт кібератаки, зазначивши, що злочинці своїх цілей не досягли.

Після затримання навесні 2018 року в Гаазі російські шпигуни були вислані в РФ. Повторне виявлення агентів у Нідерландах, про що стало відомо 14 вересня, - результат спільної операції спецслужб Нідерландів, Швейцарії та Великої Британії.

У посольстві РФ в Берні назвали звинувачення швейцарської сторони "черговою казкою".

Посла РФ в Берні Сергія Гармоніна викликали до МЗС Швейцарії, до того ж уже втретє за 2018 рік. Міністр закордонних справ Швейцарії заявив, що його країна не терпітиме шпигунської діяльності РФ і розповів про "певну ескалацію" у відносинах з РФ.