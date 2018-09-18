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Михайло Коцюбинський, громадський діяч, класик української літератури

У США кількість жертв урагану "Флоренс" зросла до 31 людини

18 вересня, 2018 - 09:54
Фото AP Photo

Кількість жертв урагану "Флоренс" на сході США зросла до 31. Найбільше постраждав штат Північна Кароліна, де загинули 25 людей. Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на місцеве відомство з надзвичайних ситуацій.

"Ще шість людей стали жертвами стихії у Південній Кароліні. Матеріальний збиток, за оцінками експертів, перевищує 17 мільярдів доларів", - наголошується в повідомленні.

Після ослаблення шторму в регіоні продовжує підніматися рівень води в річках. Близько 1500 доріг у даний час є непрохідними, повідомило Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях (FEMA). У місті Вілмінгтон від зовнішнього світу відрізані сотні жителів. Більшість шкіл у постраждалих районах залишаються закритими.

Між тим Національний центр спостереження за ураганами США заявив про те, що "Флоренс" утратив характеристики тропічного циклону і на даний час є пост-тропічним циклоном. Максимальна швидкість вітру тепер не досягає 11 м/с. Центр шторму знаходиться за 125 км від міста Моргантаун (штат Західна Вірджинія), він рухається в північно-східному напрямку.

У понеділок кількість знайдених загиблиз унаслідок тропічного шторму "Флоренс", що вирує на сході США, досягла двох десятків людей. Нагадаємо, ураган "Флоренс" ударив по атлантичному узбережжю США у п'ятницю. Майже одразу його потужність знизилася до тропічного шторму, проте наслідки стихії залишаються загрозливими для декількох штатів на сході США.

Джерело: Deutsche-Welle

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