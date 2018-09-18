У Walmart припинили продаж одягу з символікою СРСР після скарги євродепутатів

Найбільший американський ритейлер Walmart припинив продаж футболок з символікою СРСР після скарги євродепутатів з Латвії, Литви та Естонії

Про це повідомила депутат Європейського парламенту від Латвії Інесе Вайдере, передає Delfi.

"По-справжньому приємно, що керівництво однієї з найбільших мереж роздрібної торгівлі в США було настільки етичним і толерантним, відкликавши з продажу відповідні продукти з символами Радянського Союзу", - заявила вона.

Група депутатів, які представляють в Європарламенті Латвію, Литву й Естонію, раніше закликали найбільшу роздрібну мережу в США Walmart припинити продаж футболок з символікою "тоталітарного режиму, який убив мільйони людей".