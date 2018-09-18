Історії належить не судити, а пояснювати. Історія не суддя, а адвокат.
Бенедетто Кроче, італійський інтелектуал, філософ, політик, історик та літературний критик

У Walmart припинили продаж одягу з символікою СРСР після скарги євродепутатів

18 вересня, 2018 - 18:27
Фото CNN Money

Найбільший американський ритейлер Walmart припинив продаж футболок з символікою СРСР після скарги євродепутатів з Латвії, Литви та Естонії

Про це повідомила депутат Європейського парламенту від Латвії Інесе Вайдере, передає Delfi.

"По-справжньому приємно, що керівництво однієї з найбільших мереж роздрібної торгівлі в США було настільки етичним і толерантним, відкликавши з продажу відповідні продукти з символами Радянського Союзу", - заявила вона.

Група депутатів, які представляють в Європарламенті Латвію, Литву й Естонію, раніше закликали найбільшу роздрібну мережу в США Walmart припинити продаж футболок з символікою "тоталітарного режиму, який убив мільйони людей".

Більше новин

Прем’єр Польщі виступив проти Nord Stream 2
Рада посилила відповідальність силовиків за блокування роботи бізнесу
Суд надав ГПУ доступ до рахунків компаній групи "Приват"
Пекін готує відповідні заходи на нові мита США
Ціна на газ для населення підвищуватиметься поетапно до квітня 2020 року, - Коболєв
З наступного року грошове забезпечення українського солдата має складати не менше 10 тисяч гривень, - Порошенко

Новини партнерів

Loading...