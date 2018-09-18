Україна офіційно номінувала Сенцова на Нобелівську премію миру

Верховна Рада запропонувала кандидатуру українського політв'язня Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру.
За відповідну постанову проголосували 245 народних депутатів.
Згідно з документом, парламент доручив спікеру Андрію Парубію негайно направити текст парламентського звернення в Норвезький Нобелівський комітет.
Рішення номінувати Сенцова було прийнято виходячи з того, що він демонструє приклад мужнього, не насильницького опору в боротьбі за базові права і свободи людини протягом усього періоду свого незаконного утримання.
У заяві також перераховані імена всіх українців, які незаконно утримуються Росією.
Питання звільнення Сенцова та інших українських політв'язнів будуть піднімати і на сесії Генасамблеї ООН. Про це повідомив постпред України при ООН Володимир Єльченко, пише Укрінформ.
Українська сторона просить делегації країн-учасників сесії підняти питання звільнення українця в публічних заявах, а також під час можливих контактів з офіційними представниками Російської Федерації.
Єльченко пояснив, що основна мета цього кроку спрямована на те, щоб "питання українських політичних заручників, яких незаконно утримує Росія, була однією з ключових тем для обговорення на Генасамблеї".
Нагадаємо, що Єврокомісар просить голову Мін'юсту РФ звільнити Сенцова.