Україна офіційно номінувала Сенцова на Нобелівську премію миру

Верховна Рада запропонувала кандидатуру українського політв'язня Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру.

За відповідну постанову проголосували 245 народних депутатів.

Згідно з документом, парламент доручив спікеру Андрію Парубію негайно направити текст парламентського звернення в Норвезький Нобелівський комітет.

Рішення номінувати Сенцова було прийнято виходячи з того, що він демонструє приклад мужнього, не насильницького опору в боротьбі за базові права і свободи людини протягом усього періоду свого незаконного утримання.

У заяві також перераховані імена всіх українців, які незаконно утримуються Росією.

Питання звільнення Сенцова та інших українських політв'язнів будуть піднімати і на сесії Генасамблеї ООН. Про це повідомив постпред України при ООН Володимир Єльченко, пише Укрінформ.

Українська сторона просить делегації країн-учасників сесії підняти питання звільнення українця в публічних заявах, а також під час можливих контактів з офіційними представниками Російської Федерації.

Єльченко пояснив, що основна мета цього кроку спрямована на те, щоб "питання українських політичних заручників, яких незаконно утримує Росія, була однією з ключових тем для обговорення на Генасамблеї".

Нагадаємо, що Єврокомісар просить голову Мін'юсту РФ звільнити Сенцова.