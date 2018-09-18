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Українка здобула перемогу на етапі Кубка світу з маунтенбайку в Німеччині

18 вересня, 2018 - 14:43
Фото dsmsu.gov.ua

Українка Ірина Попова здобула перемогу на етапі Кубка світу з велоспорту маунтенбайку, який відбувся в німецькому місті Вінтерберг. Про це повідомляється на сайті Міністерства молоді та спорту України.

Попова випередила норвежку Інгрід Якобсен, яка в даний час є лідером загального заліку Кубка світу, на фініші на три секунди. Бронзова медаль дісталася шведської Велогонщиця Ел Холмегард.

Всього в змаганнях взяли участь 53 учасники з 17 країн.

Перемога в Німеччині принесла Поповій 30 рейтингових очок і повернула спортсменку на друге місце в загальному заліку Кубка світу цього сезону.

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Джерело: День

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