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Українсько-польсько-угорсько-литовський фільм "Ефір" побореться за перемогу на кінофесті у Гдині

18 вересня, 2018 - 13:52
Фото УНІАН

Створена за участі українських кінематографістів кінострічка "Ефір" потрапила до головного конкурсу 43-го престижного польського кінофестивалю у Гдині. Про це повідомила прес-служба Державного агентства України з питань кіно.

"Створену за підтримки Держкіно стрічку Кшиштофа Зануссі "Ефір" відібрано до головного конкурсу 43-го PFF - Польського кінофестивалю у Гдині", - повідомляється на Facebook-сторінці відомства.

Як уточнили в Держагентстві, містична драма "Ефір" створена міжнародною командою кінематографістів з України (кіностудія "Інтерфільм" за підтримки Державного агентства України з питань кіно), Польщі, Угорщини та Литви.

Конкуренцію в конкурсі "Ефіру" складуть ще 15 стрічок. В Україні ж фільм можна буде подивитись тільки навесні – прем’єра стрічки запланована на березень 2019 року.

PFF (Polish Film Festival), який існує з 1974 року, є одним з найстаріших кінофестивалів національного кінематографа у Європі. З 1986 року місцем проведення фестивалю стала Гдиня. Цьогорічний 43-й Польський кінофестиваль у Гдині відбудеться з 17 по 22 вересня.

Художній фільм "Ефір" є версією Зануссі легенди про доктора Фауста. Головний герой – військовий лікар, який вдається до наукових експериментів, аби отримати владу над людьми. Події розгортаються на початку І Світової війни. Повнометражна стрічка "Ефір" – це копродукція (себто – спільне виробництво) Польщі, України, Угорщини та Литви.
Джерело: День

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