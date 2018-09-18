В ООС затримано 11 підозрюваних у співпраці з "ДНР"

Сьогодні, 18 вересня, в районі Операції об'єднаних сил українські силовики затримали одинадцять підозрюваних у співпраці з "Донецькою народною республікою".

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Результатом несення служби за добу стало затримання на стаціонарних та мобільних блокпостах одинадцятьох осіб, підозрюваних у співпраці з терористичною "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Загалом протягом доби силовики перевірили 14 тис. 299 одиниць транспортних засобів, 18 тис. 746 особи з них 3 тис. 139 за Інформаційним центром Національної поліції та виявили 33 адміністративних правопорушення.

Зокрема, до територіальних підрозділів Національної поліції було доставлено 11 осіб для перевірки на причетність до так званої "ДНР".