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В ООС затримано 11 підозрюваних у співпраці з "ДНР"

18 вересня, 2018 - 21:27
Фото прес-центру ООС

Сьогодні, 18 вересня, в районі Операції об'єднаних сил українські силовики затримали одинадцять підозрюваних у співпраці з "Донецькою народною республікою".

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Результатом несення служби за добу стало затримання на стаціонарних та мобільних блокпостах одинадцятьох осіб, підозрюваних у співпраці з терористичною "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Загалом протягом доби силовики перевірили 14 тис. 299 одиниць транспортних засобів, 18 тис. 746 особи з них 3 тис. 139 за Інформаційним центром Національної поліції та виявили 33 адміністративних правопорушення.

Зокрема, до територіальних підрозділів Національної поліції було доставлено 11 осіб для перевірки на причетність до так званої "ДНР".

Джерело: День

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