Вінницький театр відкриває ювілейний сезон сучасною рок-оперою

85-й театральний сезон Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Садовського розпочинає з аншлагової театральної постановки компанії «Бенюк і Хостікоєв» – рок-опери «Біла ворона». Прем’єру вінницькому глядачеві актори представлять вже завтра, 19 вересня. Для постановки виготовили масштабні декорації. У виставі використовується рухома сцена, багато різного світла і звукових ефектів.

Як каже художній керівник театру Таїсія Славінська, рок-оперу у Вінницькому театрі ставлять уперше. Постановка стала викликом для режисера, акторів, художників, а глядачів обіцяє здивувати художньо-асоціативним навантаженням, позаяк історія її головної героїні Жанни д’Арк, яка була піднесена суспільством і ним же знищена, нагадує події після Революції гідності, – коли міфи розвінчали, а герої стали антигероями.

«Це перша рок-опера в нашому театрі. Робота над виставою стала цікавим досвідом для нас самих. А для глядачів – несподіваним відкриттям, – інтригує Таїсія Славінська. – Її створив Юрій Рибчинський, а музику написав Геннадій Татарченко. На прем’єру вони приїхати не зможуть, але чекаємо поважних гостей у жовтні. Тим часом на прем’єрний показ завітають театральні критики, викладачі театрального мистецтва та колеги-актори з інших міст, що піднімає градус напруги і підвищує відповідальність. Але водночас це викликає інтерес до нашого театру, а отже позитивно впливає на його імідж».

Режисер-постановник рок-опери Тарас Мазур додає, що вистава містить чимало експериментальних «фішок»: буде багато хардроку, використовуватиметься гра світла і тіні, авторська хореографія і рухомі декорації.

«Це моя спроба зрозуміти те, що відбувається зараз у нашому суспільстві. Історія про особистість, її розуміння того, чого вона прагне, чи готова вона нести той тягар «білої» і неприйнятної суспільству. З іншого боку у виставі є відображення того, настільки суспільство готове до сприйняття таких особистостей. Наскільки воно готове розуміти проблематику протиставлення особистості і маси, – говорить режисер. – Сама тема героя, який готовий взяти на себе відповідальність за інших, який готовий віддати життя за ідеали, – вона класична у своєму значенні, бо незалежно у які часи, де коли і з ким, ідея й асоціація має бути зрозуміла без зайвих атрибутів. Хтось побачить сьогоднішній день, хто минуле – головне, що глядач задумався».

Окрім прем’єрної вистави, актори Вінницького музично-драматичного театру імені Садовського готують глядачам несмішну комедію «Селфі зі склерозом», яка буде представлена на малій сцені. А до Нового року – виставу «Русалонька» у постановці Григорія Сиротюка за казкою Андерсена. У репертуарі залишаються вистави, які вже полюбилися вінницькому глядачеві.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором