ЄС готовий виділити Україні ще 54 млн євро

Європейський Союз готовий надати Україні другий транш обсягом 54 мільйони євро на підтримку Фонду енергоефективності.

Про це повідомила заступник генерального директора Генерального директорату з питань політики сусідства та переговорів з розширення Європейської Комісії Катаріна Матернова, повідомляє "Урядовий портал".

Такої домовленості було досягнуто на першому засіданні ради донорів у вівторок, йдеться у повідомленні.

"Європейський Союз готовий надати другий транш фінансової допомоги в розмірі 54 млн євро на підтримку Фонду енергоефективності України. Як тільки буде підписана угода, кошти надійдуть до Мультидонорського фонду", - наголосила Матернова.