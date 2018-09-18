Єврокомісар просить голову Мін'юсту РФ звільнити Сенцова

Європейський комісар з питань юстиції Вера Юрова направила главі Мін’юсту РФ Александру Коновалову лист із закликом переглянути справу і звільнити з ув'язнення українського режисера Олега Сенцова. Текст листа є у розпорядженні брюссельського видання Politico, передає "ЄП".

"Я наполегливо закликаю вас переглянути цю справу з гуманітарних міркувань і з огляду на міжнародні зобов'язання Росії в галузі прав людини і звільнити пана Сенцова", - йдеться у листі.

"Такий жест надішле світові сильний сигнал про зобов'язання Росії дотримуватися міжнародного права та права людини", - додає єврокомісар.

Крім того, Юрова закликала забезпечити доступ до Сенцова української влади та українського омбудсмена.

Європейська народна партія, найбільша фракція в Європейському парламенті, номінувала незаконно ув’язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова на здобуття премії Сахарова.