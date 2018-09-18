Історії належить не судити, а пояснювати. Історія не суддя, а адвокат.
Бенедетто Кроче, італійський інтелектуал, філософ, політик, історик та літературний критик

Єврокомісар просить голову Мін'юсту РФ звільнити Сенцова

18 вересня, 2018 - 16:04
Фото Reuters

Європейський комісар з питань юстиції Вера Юрова направила главі Мін’юсту РФ Александру Коновалову лист із закликом переглянути справу і звільнити з ув'язнення українського режисера Олега Сенцова. Текст листа є у розпорядженні брюссельського видання Politico, передає "ЄП".

"Я наполегливо закликаю вас переглянути цю справу з гуманітарних міркувань і з огляду на міжнародні зобов'язання Росії в галузі прав людини і звільнити пана Сенцова", - йдеться у листі.

"Такий жест надішле світові сильний сигнал про зобов'язання Росії дотримуватися міжнародного права та права людини", - додає єврокомісар.

Крім того, Юрова закликала забезпечити доступ до Сенцова української влади та українського омбудсмена.

Європейська народна партія, найбільша фракція в Європейському парламенті, номінувала незаконно ув’язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова на здобуття премії Сахарова.

Джерело: Європейська правда

Більше новин

Балух після побиття у СІЗО вирішив скласти заповіт на випадок смерті, - Денісова
У Парижі активісти започаткували рух солідарності із Сенцовим й іншими бранцями Кремля
Політв'язня Балуха побили в СІЗО і погрожують позбутися, – Чийгоз
Україна задіяла всі можливі способи задля звільнення Сенцова, - Клімкін
Родичі репресованих та зниклих кримських татар поскаржилися на РФ в ОБСЄ
ООН: Кількість обшуків в окупованому Криму зросла утричі

Новини партнерів

Loading...