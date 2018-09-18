Єврокомісія почала розслідування можливої змови BMW, Volkswagen і Daimler

Європейська комісія оголосила про початок офіційного розслідування проти німецьких автовиробників BMW, Daimler і Volkswagen (бренди Volkswagen, Audi та Porsche). Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії, передає "ЄП".

Єврокомісія має оцінити, чи порушили автовиробники антимонопольні правила ЄС, щоб уникнути конкуренції при розробці та впровадженні технології очищення викидів бензинових і дизельних легкових автомобілів.

"Ці технології спрямовані на те, щоб легкові автомобілі стали менш шкідливими для навколишнього середовища. Ця змова, якщо її буде доведено, може позбавити споживачів можливості купувати менш забруднюючі машини, незважаючи на те, що технологія доступна для виробників", - заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

У жовтні 2017 року Єврокомісія провела перевірки на підприємствах BMW, Daimler, Volkswagen і Audi в Німеччині, однак не отримала однозначних доказів змови.

"Поглиблене розслідування Комісії зосереджується на інформації, яка свідчить про те, що BMW, Daimler, Volkswagen, Audi і Porsche, яких також називають "колом п'яти", брали участь у засіданнях, де обговорювали, зокрема, розробку та впровадження технологій для обмеження викидів шкідливих вихлопів автомобілів", - зазначили в Єврокомісії.

Переговори стосувалися систем каталітичного відновлення, що використовуються для зниження викидів оксидів азоту дизельних двигунів, і фільтрів уловлювання твердих частинок Otto для бензинових двигунів.

Нагадаємо, у червні генерального директора німецького автовиробника Audi Руперта Штадлера було затримано в рамках розслідування маніпуляцій з дизельними двигунами.