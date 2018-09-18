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Європейські країни підтримують збільшення використання водню в енергетиці

18 вересня, 2018 - 16:07
Фото: AP

Європейські країни хочуть збільшити використання водню в рамках своїх зусиль по скороченню викидів вуглецю на континенті.

В угоді, що не має обов'язкової сили і має бути підписана посадовими особами з енергетики в австрійському Лінці у вівторок, йдеться, що країни "прагнуть дослідити, як поступово впроваджувати відновлюваний водень в газові мережі".

В угоді, яка є у розпорядженні The Associated Press, йдеться про те, що водень може сприяти енергетичній безпеці континенту і допомогти скоротити імпорт природного газу, більша частина якого сьогодні надходить з Росії і країн за межами Європейського Союзу.

Водень, який виробляється з використанням відновлюваної енергії, вже давно пропонують використовувати як ефективну заміну для викопного палива, проте його практичне освоєння є повільним.

У понеділок в північній Німеччині розпочав курсувати перший у світі приміський потяг на водневому паливі. Водневі двигуни виділяють тільки водяну пару, тому водневі потяги вважаються однією з найчистіших форм транспорту.

 
    
Джерело: Європейська правда
          
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