Європейські країни підтримують збільшення використання водню в енергетиці

Європейські країни хочуть збільшити використання водню в рамках своїх зусиль по скороченню викидів вуглецю на континенті.

В угоді, що не має обов'язкової сили і має бути підписана посадовими особами з енергетики в австрійському Лінці у вівторок, йдеться, що країни "прагнуть дослідити, як поступово впроваджувати відновлюваний водень в газові мережі".

В угоді, яка є у розпорядженні The Associated Press, йдеться про те, що водень може сприяти енергетичній безпеці континенту і допомогти скоротити імпорт природного газу, більша частина якого сьогодні надходить з Росії і країн за межами Європейського Союзу.

Водень, який виробляється з використанням відновлюваної енергії, вже давно пропонують використовувати як ефективну заміну для викопного палива, проте його практичне освоєння є повільним.

У понеділок в північній Німеччині розпочав курсувати перший у світі приміський потяг на водневому паливі. Водневі двигуни виділяють тільки водяну пару, тому водневі потяги вважаються однією з найчистіших форм транспорту.