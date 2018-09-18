За добу бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі бойовики у понеділок, 17 вересня, 5 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував", - йдеться в повідомленні.

Так, протягом дня українські позиції були обстріляні з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районах населених пунктів Кримське, Водяне та Лебединське.

"У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл", - зазначили в штабі.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Також у штабі запевнили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.