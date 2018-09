Збиття російського Іл-20: Ізраїль звинуватив режим Асада

Ізраїль поклав повну відповідальність за збиття російського літака Іл-20 в провінції Латакія у Сирії на уряд Башара Асада. Про це йдеться у заяві Збройних сил Ізраїлю.

Ізраїльські військові "виражають жаль у зв’язку зі смертю членів екіпажу російського літака" та стверджують, що уряд Асада, чиї військові збили російський літак, "повністю несе відповідальність" за цей інцидент, повідомляється у офіційному акаунті Збройних сил Ізраїлю у Twitter.

Ізраїль вважає Іран та "Хезболлу" також відповідальними.

Зазначається, що протягом ночі ізраїльські винищувачі працювали по об’єктах Збройних сил Сирії, із яких на вимогу Ірану Хезболлі у Лівані мали бути передані системи виготовлення точної та смертоносної зброї. Ізраїль вважає, що ця зброя призначалась для нападу на нього та становила для нього серйозну загрозу.

Ізраїль стверджує, що між ізраїльськими та російськими військовими працює система інформування, яка у минулі роки неодноразово проявляла себе, і ця система була використана й минулої ночі.

Israel expresses sorrow for the death of the aircrew members of the Russian plane that was downed tonight due to Syrian anti-aircraft fire.

Israel holds the Assad regime, whose military shot down the Russian plane, fully responsible for this incident.

— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) September 18, 2018