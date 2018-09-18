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Збиття російського Іл-20: Ізраїль звинуватив режим Асада

18 вересня, 2018 - 15:49
Фото Reuters

Ізраїль поклав повну відповідальність за збиття російського літака Іл-20 в провінції Латакія у Сирії на уряд Башара Асада. Про це йдеться у заяві Збройних сил Ізраїлю.

Ізраїльські військові "виражають жаль у зв’язку зі смертю членів екіпажу російського літака" та стверджують, що уряд Асада, чиї військові збили російський літак, "повністю несе відповідальність" за цей інцидент, повідомляється у офіційному акаунті Збройних сил Ізраїлю у Twitter.

Ізраїль вважає Іран та "Хезболлу" також відповідальними.

Зазначається, що протягом ночі ізраїльські винищувачі працювали по об’єктах Збройних сил Сирії, із яких на вимогу Ірану Хезболлі у Лівані мали бути передані системи виготовлення точної та смертоносної зброї. Ізраїль вважає, що ця зброя призначалась для нападу на нього та становила для нього серйозну загрозу.

Ізраїль стверджує, що між ізраїльськими та російськими військовими працює система інформування, яка у минулі роки неодноразово проявляла себе, і ця система була використана й минулої ночі.

Попереднє розслідуванні інциденту Ізраїлем свідчить, що російський літак збила велика і неточна зенітна установка сирійської армії, передає "ЄП". За твердженням Ізраїлю, коли сирійська армія запустила ракети, що потрапили в російський літак, ізраїльські винищувачі вже перебували в повітряному просторі Ізраїлю.

"Сирійські установки протиповітряної оборони стріляли без розбору і, як ми розуміємо, не завдали собі клопоту забезпечити, щоб жоден російський літак не був в повітрі", - йдеться у заяві Армії оборони Ізраїлю.

Як повідомлялося, російський Іл-20 із 15 військовими на борту був збитий над Середземним морем зенітним ракетним комплексом С-200, що належить сирійській системі ППО. У Москві стверджують, що російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю, які завдавали авіаударів по цілях у провінції Латакія. РФ розцінила дії Ізраїлю як ворожі і заявила, що залишає за собою право на дії у відповідь.

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