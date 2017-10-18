Абітурієнти цього року зможуть подавати до 7 заяв до вишів

Цього року абітурієнти зможуть подавати до семи заяв до вищих навчальних закладів. Про це у середу під час прес-конференції заявив заступник міністра освіти і науки Юрій Рашкевич.

"Цього року дещо зменшена кількість заяв, які зможуть подавати абітурієнти. З дев'яти, які були минулого року, до семи. На чотири спеціальності - це залишено", - повідомив міністр.

Згідно з умовами вступу, подання заяв на конкурсній пропозиції на місця за кошти фізичних чи юридичних осіб не обмежується.

Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 2 липня та закінчується 25 липня.

Прийом заяв та документів розпочинається 12 липня. Закінчується прийом 20 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів. Для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО - 26 липня.

Творчі конкурси проводяться в кілька сесій з 14 до 26 липня. Вступні іспити проводяться з 21 до 26 липня. Співбесіди проводяться з 21 до 23 липня.

Нагадаємо, реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання у 2018 році триватиме з 6 лютого до 19 березня 2018 року.