Близько 200 тисяч людей протестували на вулицях Барселони

Сотні тисяч каталонців вийшли у вівторок, 17 жовтня, на вулиці міст регіону з вимогою звільнити ув'язнених напередодні впливових фігур каталонського руху за незалежність - лідерів організацій Національна асамблея Каталонії та Òmnium Cultural Жорді Санчеса та Жорді Куїшара.

За даними поліції, лише в Барселоні ввечері на акцію протесту зібралися близько 200 тисяч людей, передає інформагенція AFP. Схожі акції відбулися в Жироні та інших містах регіону.

Протести у Барселоні тривали упродовж всього дня. "Пригнічування - не рішення", - вигукували демонстранти. На знак солідарності з протестувальниками, багато каталонців провели нетривалий страйк, на певний час припинивши роботу. Регіональний лідер Каталонії Карлес Пучдемон та мер Барселони Ада Колау назвали затриманих "політичними в'язнями". Міська голова Барселони, яка особисто виступає проти одностороннього проголошення незалежності Каталонії, заявила також про призупинення на кілька днів проведень засідань міської ради на знак протесту проти дій іспанських органів юстиції.

Попри оголошений раніше ультиматум Мадрида, речник каталонського уряду заявив, що 19 жовтня відповідь каталонського керівництва уряду в Мадриді не відрізнятиметься від тої, що пролунала 16 жовтня.

Раніше цього ж дня Конституційний суд Іспанії остаточно визнав каталонський закон про проведення референдуму щодо незалежності, ухвалений 6 вересня поточного року, нелегітимним.

Нагадаємо, через підозри у підбурюванні до заколоту, Високий суд Мадрида доручив арештувати лідерів двох найбільших каталонських організацій.