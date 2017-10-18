Британія не визнає незалежність Каталонії, - Мей

Велика Британія не визнає незалежність Каталонії та вважає проведений референдум про відокремлення від Іспанії незаконним.

Про це прем’єр-міністр Британії Тереза Мей заявила у телефонній розмові зі своїм іспанським колегою Маріано Рахоєм, повідомляє ЄП з посиланням на Politico.

Будь-яка одностороння декларація Каталонії "була б несумісною з верховенством закону", заявила глава британського уряду.

Повідомляється, що лідери також обговорили прогрес у переговорах щодо Brexit напередодні саміту Європейської Ради цього тижня в Брюсселі.

У свою чергу, до четверга, 19 жовтня, Мадрид вимагає від Пучдемона чіткого пояснення того, чи проголосив він незалежність регіону.

Нагадаємо, сотні тисяч каталонців вийшли у вівторок, 17 жовтня, на вулиці міст регіону з вимогою звільнити ув'язнених напередодні впливових фігур каталонського руху за незалежність - лідерів організацій Національна асамблея Каталонії та Òmnium Cultural Жорді Санчеса та Жорді Куїшара.