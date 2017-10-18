Додон вимагає розпуску парламенту через "узурпацію влади"

Президент Молдови Ігор Додон опублікував звернення до громадян, в якому заявив, що не існує іншого рішення для країни, крім дострокових парламентських виборів та якнайшвидшого переходу на президентську форму правління.

Відповідне звернення опубліковано на сайті президента Молдови, передає Європейська правда.

Повідомляється, що звернення зроблено "у зв'язку з антиконституційними діями і початком загальнореспубліканських акцій на підтримку президентської форми правління".

"Вже не раз говорив, і повторю й на цей раз - я несу відповідальність лише перед народом Республіки Молдова, так що ніяка інстанція не може зобов'язати мене підписати те, з чим я не згоден, виконуючи свою роль на посаді в ім'я народу. Як вже було заявлено мною вчора, всі сумнівні рішення цього Конституційного суду будуть переглянуті після парламентських виборів", - заявив Додон.

"Для Молдови не існує іншого рішення, крім дострокових парламентських виборів і якнайшвидшого переходу до президентської форми правління. Заявляємо про початок дій на рівні всієї держави з метою підтримки президентської форми правління", - заявив він.