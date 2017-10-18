Каталонія не планує дострокові вибори через референдум

Регіональний уряд Каталонії не планує оголошувати дострокові вибори через референдум про незалежність, повідомляє Reuters.

Про це заявив міністр закордонних справ автономії Рауль Ромева під час конференції у Брюсселі.

"Вибори зараз не на порядку денному", - запевнив він.

Про вірогідність проведення дострокових виборів почали говорити у пресі після того, як президент Каталонії Карлес Пучдемон зробив неоднозначну заяву про незалежність регіону.

Нагадаємо, що близько 200 тисяч людей протестували на вулицях Барселони.