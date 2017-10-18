Каталонія не планує дострокові вибори через референдум

18 жовтня, 2017 - 19:27
Регіональний уряд Каталонії не планує оголошувати дострокові вибори через референдум про незалежність, повідомляє Reuters.
Про це заявив міністр закордонних справ автономії Рауль Ромева під час конференції у Брюсселі.
"Вибори зараз не на порядку денному", - запевнив він.
Про вірогідність проведення дострокових виборів почали говорити у пресі після того, як президент Каталонії Карлес Пучдемон зробив неоднозначну заяву про незалежність регіону.
Нагадаємо, що близько 200 тисяч людей протестували на вулицях Барселони.