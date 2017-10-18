Катар готовий для діалогу з країнами Персидської затоки

Катар відкритий для діалогу для вирішення проблемного питання з країнами Персидської затоки. Про це заявив емір Катару під час візиту у Індонезію, передає УНН посилаючись на Reuters.

"Катар готовий вести відкритий діалог для вирішення проблеми, оскільки ми зрозуміли, що ніхто не переможе. Всі ми страждаємо через цю кризу між країнами", - сказав емір Катару.

Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Ємен, Лівія і Бахрейн припинили дипломатичні і торгові зв'язки з Катаром 5 червня, звинувативши країну у фінансуванні тероризму та підтримці близьких зв'язків з Іраном.

Саудівська Аравія та інші арабські країни склали список з 13 широких вимог Катару, включаючи закриття телевізійної мережі "Аль-Джазіра" і обмеження зв'язків з Іраном.

Нагадаємо, Катарський уряд відкинув звинувачення на свою адресу в підтримці тероризму після того, як Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн та Єгипет оголосили про внесення 59 осіб і 12 організацій, пов'язаних із Катаром, до списку підозрюваних у фінансуванні тероризму.