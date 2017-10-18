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Кейт Міддлтон і принц Вільям повідомили дату народження третьої дитини

18 жовтня, 2017 - 13:07
Фото Reuters

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і принц Вільям повідомили, що їх третя дитина побачить світ у квітні 2018 року. Про це вони написали в Twitter.

"Герцог і герцогиня Кембриджські раді підтвердити, що чекають дитину в квітні 2018 року", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Великій Британії принц Джорж 7 вересня розпочав своє навчання у приватній лондонській школі.

Джерело: День
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