Кейт Міддлтон і принц Вільям повідомили дату народження третьої дитини

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і принц Вільям повідомили, що їх третя дитина побачить світ у квітні 2018 року. Про це вони написали в Twitter.

"Герцог і герцогиня Кембриджські раді підтвердити, що чекають дитину в квітні 2018 року", — йдеться в повідомленні.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to confirm they are expecting a baby in April 2018. pic.twitter.com/jOzB1TJMof

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 17, 2017