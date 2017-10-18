Краснодарський суд продовжив утримання під вартою українця Павла Гриба

Жовтневий районний суд Краснодара (РФ) продовжив утримання під вартою до 4 січня 2018 року для українця Павла Гриба. Про це повідомив його батько Ігор Гриб на прес-конференції в Києві.

"Дві години тому завершилося засідання суду. Згідно з його рішенням зміст Павла під вартою продовжено до 4 січня 2018 року", - сказав батько Павла Гриба.

Посилаючись на адвоката, Ігор Гриб повідомив, що його син погано виглядає і потребує медичної допомоги.

Нагадаємо, ЄС очікує негайного звільнення українця Павла Гриба та всіх інших українських громадян, незаконно затриманих та засуджених в Росії.