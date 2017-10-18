Китайські інвестори побудують метро на Троєщину, - Кубів

Попередня вартість проекту будівництва у Києві гілки метро у напрямку Троєщини становить 2 млрд доларів, 85% з яких буде забезпечено китайським інвестором. Проект передбачає будівництво 13 станцій.

Про це повідомив перший віце-прем’єр - міністр Мінекономрозвитку Степан Кубів на своїй сторінці у Facebook.

"18 кілометрів, 13 станцій, 4-та гілка. Говорив сьогодні про будівництво гілки київського метро з Троєщини до аеропорту "Київ" з китайськими інвесторами (міжнародна група "Pacific Construction", - ред). Попередня вартість проекту 2 млрд доларів, 85% з них забезпечуватиме китайська сторона (кредит 20 років під 2% річних). 15% проекту фінансуватимуть коштом Київської міської державної адміністрації - КМДА", - повідомив подробиці перемовин Кубів.

Найближчим часом запрацює робоча група з представників компанії, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, Київського метрополітену, які складуть текст остаточної угоди.

"Після підписання ми зможемо розпочати будівництво", - анонсував Кубів.

Він наголосив, що після введення гілки в експлуатацію, з аеропорту "Київ" можна буде дістатися метрополітеном майже в будь-яку точку міста.

"Це величезний проект, який значно покращить життя киян та гостей столиці. Тепер з аеропорту "Київ" можна буде дістатися метрополітеном майже в будь-яку точку міста. Крім того, як і будь-який інфраструктурний проект, будівництво нової гілки метро - це нові робочі місця, державні видатки, а значить - пожвавлення економіки в регіоні", - зазначив перший віце-прем’єр.

Він також підкреслив, що у рамках проекту уряд та КМДА взяли на себе певні зобов'язання перед інвестором.

"Я запевнив правління міжнародної групи "Pacific Construction", що уряд та КМДА беруть на себе зобов’язання запустити проект і довести його до кінця", - повідомив Кубів.