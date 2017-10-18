МВС Португалії подала у відставку через рекордну смертність внаслідок лісових пожеж

Міністр внутрішніх справ Португалії Констанца Урбано подала у відставку – причиною стали цьогорічні лісові пожежі, які забрали життя понад сотні людей.

У своєму листі з проханням залишити посаду міністр визнала, що тепер у неї немає "політичних та особистих причин" для продовження роботи, повідомляє ЄП з посиланням на Publico.

Міністр повідомила, що непублічно просила про відставку ще влітку, коли у районі Педрогао Гранде внаслідок лісових пожеж загинули 64 людини. Однак Урбано залишилася в уряді, щоб підготувати модель запобігання лісовим пожежам і контролю за ними.

Урбано вказує, що загибель людей від пожеж цими вихідними є наслідком різних факторів, однак попри це наполягає на схваленні своєї відставки задля "збереження власної гідності".

В результаті лісових пожеж, які спалахнули цими вихідними у Португалії, загинули 37 людей.

Влітку у цьогорічних пожежах в Португалії загинули понад 60 людей і понад сотня отримали поранення.

Рівень смертності внаслідок пожеж у 2017 році – рекордний для Португалії.