На орбіту Місяця запустять надувний житловий модуль

Приватна космічна компанія Bigelow Aerospace оголосила про підготовку до запуску житлового модуля на орбіту Місяця.

Про це повідомляється в спільному прес-релізі з United Launch Alliance, який буде відповідати за створення ракети-носія, передає УНН.

До 2022 року компанії хочуть вивести на місячну орбіту модуль B330 - надувний відсік довжиною 13,7 метра і діаметром 6,7 метра, в якому можуть жити і працювати до шести осіб.

Спочатку модуль доставлять на навколоземну орбіту ракетою Vulcan 562, там відсік буде розгорнуто і перевірений.

Потім до модуля направлять ще дві ракети з додатковими запасами палива, яке перекачають в одну з них, щоб використовувати для переправлення відсіку до Місяця.