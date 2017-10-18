Намети під ВРУ зноситися не будуть, - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що встановлені напередодні мітингувальниками на вулиці Грушевського і біля Верховної Ради намети зноситися не будуть. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ніякого знесення наметів не буде. Але щоб уникнути провокацій і для безпеки самих мітингувальників вхід в зону мітингу буде здійснюватися через рамки металошукачів", - йдеться у повідомленні.

Водночас Луценко зазначив, що "у спецслужб була інформація і встановлено факти зберігання та закупівлі зброї членами незаконних формувань, які перебувають серед мітингувальників". Саме цим, за його словами пояснюються посилені заходи безпеки, до яких вдалися правоохоронці.

Нагадаємо, близько 200 учасників акції з вимогою "великої політичної реформи" знаходяться біля будівлі Верховної Ради в середу вранці. Обстановка спокійна.