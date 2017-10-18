Наступного року в Україні відкриють ще 13 сучасних кардіоцентрів, - Гройсман

У 2017 році в Україні відкриють 13 сучасних кардіоцентрів, створення ще 13 таких центрів заплановане на наступний рік. Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив під час засідання Кабміну 18 жовтня, звітуючи про результати роботи уряду в січні-вересні 2017 року, передає "112 Україна".

"Окремо хочу підкреслити, що ми в 11 областях завершуємо формування 13 центрів кардіо-судинної хірургії, що дозволить нам рятувати людям життя, і це реальність. Рятувати людям життя, тим, у кого є проблеми з серцево-судинною системою, через запровадження новітніх технологій в лікуванні таких хвороб. Таких 13 центрів буде, але найголовніше, що ми закладаємо на наступний рік створення ще додатково 13 центрів для України. Тобто ми будемо розширювати ці центри, щоб у кожному куточку України людина, яка має проблеми з серцево-судинним захворюванням, могла звернутися у цей центр, за великим рахунком, врятувати їй життя або убезпечити від інвалідності. Я хочу боротися за те, щоб люди в Україні жили довше", – наголосив прем’єр.

Нагадаємо, раніше Гройсман заявив, що в Україні зростання економіки в 2018 році може бути вище запланованих 3%, за умови продовження системних реформ.