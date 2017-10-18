Найнебезпечнішим мегаполісом для жінок визнано Каїр

Столиця Єгипту очолила рейтинг найбільших міст планети, в яких жінок підстерігає найбільше небезпек.

На другій сходинці складеного Thomson Reuters Foundation списку опинився пакистанський Карачі, на третій - столиця Конго Кіншаса. За ними йдуть Делі (Індія), Ліма (Перу), Мехіко (Мексика), Дакка (Бангладеш), Лагос (Нігерія), Джакарта (Індонезія). Замикає десятку турецький Стамбул.

Головними критеріями під час оцінювання міст були рівень сексуального насильства, доступність медичних послуг, вплив культурних традицій на права жінок, а також економічні можливості, включаючи доступ до освіти.

З 19 мегаполісів найменш небезпечним для жінок визнали Лондон. Також в кінці антирейтингу опинилися Токіо та Париж.