Нідерланди отримали від Грузії ракету "Бук" для розслідування катастрофи MH17

На початку цього року нідерландські військовослужбовці доставили з Грузії в Нідерланди ракету "Бук" для допомоги в розслідуванні катастрофи MH17. Про це УНН повідомляє з посиланням на RTL Nieuws.

"21 лютого співробітники нідерландської служби військової розвідки і безпеки MIVD вилетіли до Грузії в "Геркулесі", що належить міністерству оборони. Владою була передана ракета "Бука". На наступний день вантажне авіасудно полетіло назад і доставило ракету на військову авіабазу Гільце-Рієн", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, ракета "Бук" є доказом у кримінальній справі проти підозрюваних в збиванні літака MH17. Нідерланди разом з чотирма іншими країнами працюють над цією кримінальною справою в слідчій групі JIT. JIT вже має інформацію щодо випробувань з різними версіями ракети "Бук" в Фінляндії та Україні, пише видання.

Представник нідерландської прокуратури, як зазначається, підтвердив ці дані.

"Нідерланди звернулися до Грузії за юридичною допомогою, оскільки нідерландський судово-медичний інститут рекомендував зібрати якомога більше інформації", - сказано в повідомленні.

"З цієї причини JIT зв'язалася з різними країнами, серед яких Фінляндія, Україна та Грузія. Відповідно до резолюції 2166 ООН Грузія надала запитувану юридичну допомогу, а на початку 2017 року для кримінального розслідування була надана ракета "Бук", - повідомило видання.

Джерела повідомили, що ракета "Бук" також буде надана міністерству оборони для отримання інформації про властивості і наслідки дії ракети. Міністерство оборони країни перевіряє, яку загрозу може нести ракета для нового винищувача JSF, пише видання.