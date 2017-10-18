Під ВРУ мітингує близько 200 людей

Близько 200 учасників акції з вимогою "великої політичної реформи" знаходяться біля будівлі Верховної Ради в середу вранці. Як передає "Інтерфакс-Україна", обстановка спокійна.

Біля наметів, розміщених на проїзній частині вулиці Грушевського, розгорнули польову кухню, де готують сніданок. Частина мітингувальників групами по кілька осіб гріються біля встановлених також на проїжджій частині невеликих переносних печей.

Учасники акції спілкуються між собою. Політиків серед мітингувальників наразі немає.

На площі Конституції, яка прилягає до вул.Грушевського, біля сцени, де у вівторок відбувся мітинг, майже немає людей. У той же час під стінами парламенту значно менше правоохоронців, ніж було у вівторок ввечері.

Станом на ранок середи правоохоронців приблизно стільки ж, скільки і мітингувальників.

Рух транспорту по вул.Грушевського частково обмежено. На перетині цієї вулиці і Кріпосного провулка стоїть кордон правоохоронців і встановлено огорожу з металевої сітки. Однак пройти до місця проведення акції через кордон можна безперешкодно.

Аналогічна ситуація і на перетині вулиць Грушевського та Садової.

Як повідомлялося, 17 жовтня під стінами Верховної Ради в Києві зібралося близько 4 тисяч чоловік. У мітингу взяли участь представники різних політичних сил і громадських організацій, зокрема: "Рух нових сил", "Батьківщина", "Самопоміч", Громадянська позиція Анатолія Гриценка, "ДемАльянс", "Свобода" і Національний корпус. Серед вимог учасників акції - скасування депутатської недоторканності, створення антикорупційного суду і введення пропорційної виборчої системи з відкритими списками.

Нагадаємо, у результаті сутичок, що сталися під Верховною Радою у вівторок, постраждав один поліцейський, зламано кілька секцій огорожі і металошукачів.