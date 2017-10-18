Поліція не допустить силових протистоянь у центрі Києва, - Князєв

Голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що правоохоронці не дадуть спровокувати силові протистояння у центрі Києва, а події 17 жовтня біля Верховної Ради України отримають кваліфіковану юридичну оцінку.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту комунікації Національної поліції України.

"Нікому не вдасться використати правоохоронців для дестабілізації ситуації у Києві. Усі громадяни мають право на свій вибір і волевиявлення, а ми, у свою чергу, - забезпечимо їх безпеку", - зазначив Князєв, додавши, що правоохоронці завадили певним силам завершити мирні акції можливим кровопролиттям.

Він наголосив, що функціями поліції є забезпечення безпеки учасників мирних акцій у центрі столиці, але при цьому правоохоронці повинні забезпечити і функціонування державних структур, зокрема - Верховної Ради України. Відтак усі факти протиправних посягань стосовно народних депутатів будуть оперативно і об'єктивно розслідуватися, аби не було порушено право народних депутатів на вільне голосування за знакові законопроекти.

З цією метою правоохоронцями вжито таких превентивних заходів, як забезпечення пропуску учасників масових заходів на територію їх проведення - через рамки металошукачів. Відтак упродовж вчорашнього та сьогоднішнього дня поліція неодноразово повідомляла про вилучену зброю, вибухівку, гранати, димові шашки, балаклави та однострої.

"Це для чого? Аби висловити свої політичні погляди? Будь ласка. Але ми маємо забезпечити безпеку учасників, громадян, які працюють у цій місцевості і проживають, а також - роботу усіх органів влади, які працюють у центрі міста", - наголосив Князєв, нагадавши про події 31 серпня 2015 року. Тоді від вибуху кинутої гранати загинули люди.

Князєв також повідомив, що відкрито кримінальне провадження за фактом отримання тілесних ушкоджень військовослужбовцем Національної гвардії і працівником поліції, а також - за фактом пограбування, де об'єктом посягання є військове майно.

За його словами, зараз ситуація в місці проведення масових заходів контрольована. Там перебуває достатня кількість поліції і військовослужбовців Нацгвардії, аби забезпечити безпеку громадян і безперешкодне функціонування державних установ.

17 жовтня під час масових заходів у центрі Києва постраждали четверо осіб.