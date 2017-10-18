Порошенко обговорив освітній закон з Йоханнісом

18 жовтня, 2017 - 17:02
Президент України Петро Порошенко в телефонній розмові з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом обговорив Закон України "Про освіту".
Про це повідомляє сайт глави держави.
У розмові йшлося, зокрема, про захист мовних прав національних меншин, а також про актуальні питання українсько-румунських відносин.
"Президент Румунії підтвердив незмінність підтримки територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України", - повідомили в АП.
Порошенко запросив Йоханніса здійснити візит до України найближчим часом.
Джерело: День