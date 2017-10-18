Порошенко обговорив освітній закон з Йоханнісом

Президент України Петро Порошенко в телефонній розмові з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом обговорив Закон України "Про освіту".

Про це повідомляє сайт глави держави.

У розмові йшлося, зокрема, про захист мовних прав національних меншин, а також про актуальні питання українсько-румунських відносин.

"Президент Румунії підтвердив незмінність підтримки територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України", - повідомили в АП.

Порошенко запросив Йоханніса здійснити візит до України найближчим часом.