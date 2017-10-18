Рада вже завтра може розглянути зміни до виборчої системи

19 жовтня Верховна Рада може розглянути п'ять законопроектів, які передбачають зміни у виборчому законодавстві.

Про це повідомив заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Березенко, передає РБК-Україна.

Він наголошує, що стосовно цих законопроектів потрібно в кожній фракції "провести широку дискусію". Також нардеп зазначив, що не можна допускати ситуацію, коли на розгляд ВРУ винесуть закон, який не будуть готові підтримати депутати-мажоритарники.

Березенко припускає, що у четвер парламент теж може розглянути законопроекти про зняття депутатської недоторканності. Він додає, що фракція БПП підтримуватиме президентський варіант законопроекту, який передбачає скасування недоторканності з 1 січня 2020 року.