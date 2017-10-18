Рева пообіцяв санкції за відмову в роботі людям передпенсійного віку

Уряд розробляє підзаконні акти, якими зобов’яже роботодавців брати на роботу людей передпенсійного віку. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, після засідання уряду передає УНН.

"Для того ще потрібно прийняти підзаконні акти, але ідея дуже проста: люди, які наближаються до пенсійного віку, їм важче сьогодні на ринку праці. Ідея полягає в тому щоб підтримати їх, шляхом введення певних квот для роботодавців", - сказав А.Рева.

За його словами, схема буде така ж як для людей з інвалідністю.

А.Рева додав, що квота на підприємствах з кількістю працівників більше 20 становитиме 4%.

За його словами, також буде продумана система санкцій для роботодавців, які відмовлятимуться брати на роботу людей передпенсійного віку.

"Якою буде система (санкцій - ред.), скільки і чого треба буде платити, це ми визначимо додатково... Якщо не буде відповідних санкцій, то ніхто цим (працевлаштуванням людей передпенсійного віку - ред.) займатися не буде. Які це будуть санкції, чи вони будуть такими, в таких розмірах, як для інвалідів чи вони будуть іншими, це ми продумаємо", - сказав А.Рева

Міністр нагадав, що відповідна норма має запрацювати з 1 січня 2018 року.