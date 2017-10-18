Сьогодні у Раді продовжать розглядати медреформу

Народні депутати в середу продовжать розгляд у другому читанні законопроекту №6327 «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» щодо реформування сфери охорони здоров’я.

Про це йдеться у порядку денному парламенту, оприлюдненому на його сайті.

Наступним питанням порядку денного заплановано розгляд у першому читанні двох альтернативних законопроектів №№ 6604 та 6604-1 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розмежування видатків на охорону здоров’я між державним і місцевими бюджетами та порядок фінансового забезпечення медичних закладів в рамках здійснення реформи у сфері охорони здоров’я.

Після закриття ранкового засідання депутати з 16:00 продовжать роботу в комітетах і фракціях.

Як повідомлялося, 17 жовтня депутати почали розгляд медичної реформи і розглянули 249 із 893 внесених поправок.

Представник уряду у Верховний Раді Вадим Денисенко прогнозував голосування за проект медичної реформи у другому читанні у четвер, 19 жовтня.

Законопроектом пропонується розпочати з 1 січня 2018 року зміну моделі фінансування системи охорони здоров’я в Україні на первинній ланці. Оплата за надану медичну послугу пацієнту за єдиним тарифом на вторинній та третинній ланці впроваджуватиметься з 2019 року. До 2020 року вся система охорони здоров’я перейде на прямі оплати від Національної служби здоров’я України лікарям та медичним установам усіх напрямків спеціалізації.

Також законопроектом передбачено, що кошти на програму медичних гарантій щорічно визначаються у законі України про Держбюджет як частка ВВП у розмірі не менше 5%.

Окрім того, проектом передбачено створення Національної служби здоров’я України - центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. При цьому пропонується з 2019 року змінити принцип фінансування усіх спеціалізованих та високоспеціалізованих медичних закладів. Так, згідно із законопроектом Національна служба здоров’я перераховуватиме медзакладам гроші за надану послугу за затвердженими тарифами, єдиними для всієї країни. У тарифі на послугу врахують усі витрати на її надання, у тому числі - оплату праці медперсоналу.

При цьому у тариф закладається оплата праці медичних працівників не менше за 250% середньої заробітної плати в Україні за липень року, що передує року, в якому буде застосовуватися тариф.

Нагадаємо, близько 200 учасників акції з вимогою "великої політичної реформи" знаходяться біля будівлі Верховної Ради в середу вранці. Обстановка спокійна.