У 19-му з'їзді Комуністичної партії Китаю беруть участь понад 2 тисячі делегатів

Президент Китайської Народної Республіки Сі Цзиньпін у середу, 18 жовтня, відкрив 19-й з'їзд Комуністичної партії Китаю (КПК). У своїй промові лідер держави та партії закликав соратників до "рішучого опору" будь-яким діям, які спрямовані на послаблення позицій КПК. 2338 делегатів зібрання протягом тригодинної промови неодноразово зустрічали заяви Сі Цзіньпіна оплесками.

"Досягти національного відновлення - це не поле перейти, для цього треба більше, аніж гупати в барабани та бити в гонг", - цитує партійного лідера агенція новин dpa.

"Усі товариші мають ставити амбітні цілі та бути постійно напоготові", - закликав Сі Цзіньпін. У незвичній для китайського керівництва манері він визнав складні виклики, що стоять перед Пекіном, зокрема безробіття, проблеми освіти та охорони здоров'я, а також розшарування суспільства. Президент пообіцяв боротися з ними, як і з "вірусами, що підточують здоров'я партії".

З'їзд КПК триватиме тиждень, делегати з усіх регіонів країни вестимуть дискусії переважно за зачиненими дверима. Оглядачі очікують масштабного оновлення партійного Центрального комітету, що складається майже з 400 членів. Половина з них має піти у відставку через досягнення неформальної "пенсійної" межі - 68-річного віку.

Крім того, також має оновитися наймогутніша партійна верхівка - Постійний комітет Політбюро з семи осіб (до їх числа належить і президент). П'ятеро з його членів мають піти у відставку. Фахівці прогнозують, що їхні місця отримають лояльні лідеру країни партійці. Ще одним рушієм оновлення кадрів є антикорупційна кампанія уряду Сі Цзіньпіна.

Про те, як експерти намагаються спрогнозувати, чого очікувати від XIX з’їзду Комуністичної партії Китаю читайте в статті "Дня" за посиланням.