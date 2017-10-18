У Британії вручили премію "Мен Букер"

Цьогорічну премію "Мен Букер" отримав Джордж Сондерс за роман "Лінкольн у бардо". Він став другим американцем, який виграв цю премію. Її вручають автору найкращого англомовного роману, виданого в Британії.

У романі йдеться про Авраама Лінкольна, який оплакує смерть найменшого сина. Бардо - це буддистська концепція, що позначає перехідний стан між смертю та переродженням. Дія книжки відбувається на цвинтарі і охоплює одну ніч. Судді премії назвали роман "вкрай оригінальним" та "глибоко зворушливим".

"Лінкольн у бардо" - це перший великий роман Сондерса, який дотепер був більше відомий своїми оповіданнями.

58-річний автор змагався за перемогу з п'ятьма іншими учасниками короткого списку: британцями Алі Смітом та Фіоною Мозлі, американцями Полом Остером та Емілі Фрайдлунд, а також британсько-пакистанським автором Мохсіном Хамідом.

"Дякую за велику честь, яку я сподіваюся виправдати усіма іншими своїми працями до кінця життя", - сказав переможець після того, як організатори оголосили його ім'я.

Сондерс, який народився в Техасі, а нині мешкає у Нью-Йорку, отримав 50 тисяч фунтів. Він був фаворитом букмекерів.

Торік Букерівську премію отримав американський поет і прозаїк Пол Бітті.

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