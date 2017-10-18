У центрі Києва за порядком стежать майже 3 тисячі поліцейських

За порядком в урядовому кварталі у центрі Києва стежать майже 3 тисячі поліцейських та бійців Національної гвардії України.

"Залежно від оперативної обстановки, кількість правоохоронців може змінюватися", - повідомили у Нацполіції.

Біля будівель уряду та парламенту вже другий день триває протест активістів із вимогами політичної реформи.

Напередодні там сталися сутички. Учасники акції встановили кілька десятків наметів і залишилися на ніч.

За словами керівника Нацполіції у Києві Андрія Крищенка, учасників акції біля Верховної Ради перевірятимуть на фільтраційних пунктах та вибірково ручними металошукачами.

У деяких людей також перевірятимуть документи, які засвідчують особу.

Окрім того, поліція перепросила киян за незручності через те, що рух в урядовому кварталі заблокований.

Станом на 11:00 у середу грубих порушень громадського порядку не зафіксували, додали правоохоронці.

Про «велику політичну реформу» як метод боротьби за владу читайте у статті "Дня" за посиланням.