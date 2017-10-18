У Чехії відбувся протест через заяву Земана щодо окупованого Криму

18 жовтня, 2017 - 16:19
Перед входом у Празький град, резиденцію президента Чехії, пройшла демонстрація проти позиції Мілоша Земана щодо незаконно анексованого Криму.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Radio.cz.
Демонстранти тримали плакати з гаслом "Чеська Республіка - це не Земан", оформленим у вигляді хештегу #czechrepublicisnotzeman.
Повідомляється, що цей флешмоб був запущений кілька днів тому молодим музикантом Іржі Бареша після виступу президента Чехії у ПАРЄ, в ході якого Мілош Земан заявив, що "анексію Криму слід вважати доконаним фактом".
Після цього чеські користувачі соцмереж стали викладати в Інтернет свої фотографії з хештегом, дистанціюючись від позиції президента та висловлюючи підтримку Україні.
Джерело: Європейська правда