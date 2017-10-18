У Франції затримали екстремістів, підозрюваних у підготовці політичних убивств і атак на мечеті

Антитерористичні підрозділи французької поліції затримали в передмісті Парижа і на південному-сході країни десять правих екстремістів, які, як передбачається, планували напади на прес-секретаря уряду, екс-кандидата в президенти і мечеті. Про це з посиланням на агентства AFP і AP повідомляє Deutsche Welle.

Відзначається, що затриманим від 17 до 25 років, серед них – дев'ять хлопців та одна дівчина. Їх звинувачують в участі в терористичній групі.

За версією слідства, потенційними жертвами нападу могли стати офіційний представник уряду Франції Крістоф Кастанер і лідер руху "Непідкорена Франція", учасник останніх президентських виборів Жан-Люк Меланшон.

Крім того, зловмисники мали намір атакувати мігрантів і мечеті, розповіли джерела AFP.

Приготування до нападів перебували на початковому етапі.

Затримані, імовірно, пов'язані з колишнім активістом монархічної націоналістичної організації "Французька дія" Логаном Н., якого заарештували в червні. У соціальних мережах він вихваляв норвезького терориста Андерса Брейвіка і писав про плани атакувати зі зброєю в руках джихадистів і мігрантів.