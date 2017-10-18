У Харкові увічнять пам’ять відомого правозахисника та громадського діяча Петра Григоренка

18 жовтня 2017 року відбудеться урочисте відкриття меморіальної дошки правозахиснику, громадському діячу, одному з членів-засновників Української Гельсінської групи генералу Петру Григоровичу Григоренку. Дошку, яку створив відомий скульптор Дмитро Іванченко, встановлять на фасаді гуртожитку НТУ «ХПІ» «Гігант» (вул. Пушкінська, 79).

Дата та час: 18 жовтня 2017 року, середа, початок — об 11.00.

Захід приурочений до 110-річчя від дня народження Петра Григоренка. У відкритті меморіальної дошки візьме участь його молодший син, Андрій Петрович Григоренко.

Крім того, 17 жовтня з метою вшанування пам’яті Петра Григоренка відбудеться прес-брифінг. У ньому візьмуть участь Андрій Григоренко, голова Харківського обласного комітету «Дробицький Яр» Леонід Леонідов, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров, представник Меджлісу кримськотатарського народу.

Дата і час: 17 жовтня 2017 року, вівторок, початок — о 12.00.

Місце проведення прес-брифінгу: прес-центр KharkivToday (вул. Мироносицька, 8).

Довідка:

Петро Григорович Григоренко (1907–1987рр.) — одна з найяскравіших особистостей у дисидентському середовищі — відомий правозахисник, громадський діяч, один із членів-засновників Української Гельсінської групи. У 1929 році вступив до Харківського технологічного інституту ( зараз — НТУ «ХПІ»).

Місце генерала Петра Григоренка в історії України є особливим і ювілейні дати відзначаються і українською громадськістю, і офіційною владою.

17 жовтня 1997 року президент України Леонід Кучма видав Указ про нагородження П.Г. Григоренко орденом «За мужність» першого ступеня (посмертно).

5 березня 2007 року президент України Віктор Ющенко підписав Указ про відзначення 100-річчя від дня народження П. Григоренка. У цьому ж році в Україні була випущена пам’ятна монета з його зображенням.

У Києві ім’ям Петра Григоренка названий проспект, в Криму — кілька вулиць, у Львові — площа. 19 травня 2016 року в місті Харкові проспект Маршала Жукова перейменовано на проспект Петра Григоренка.

Ім’я генерала Григоренка користується глибокою повагою в середовищі кримських татар. 17 травня 1999 року в центрі Сімферополя на Радянській площі за ініціативою кримськотатарського Меджлісу без дозволу міської влади був урочисто відкритий пам’ятник генералу Григоренку. Бронзовий бюст на постаменті виготовив і оплатив внучатий племінник генерала Олександр Григоренко. Пізніше статус пам’ятника був узаконений і в 2004 році Сімферопольська міськрада ухвалила рішення перейменувати територію навколо бюста в сквер імені Григоренка.

22 грудня 2016 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2017 році», у якій серед дат, що відзначаються на державному рівні, є ювілей П. Григоренка.

16 жовтня 2017 року виповнилося 110 років від дня народження генерала Петра Григоровича Григоренка.

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