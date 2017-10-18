У Києві цього року знесли понад тисячу МАФів, - Кличко

18 жовтня, 2017 - 15:10
У Києві цього року знесли понад тисячу МАФів. Про це повідомляє прес-служба Київського міського голови Віталія Кличка.
За інформацією міського голови, легальна торгівельна площа у метрополітені сьогодні становить менше 2 тисяч кв. метрів. А більшість власників торгових місць не дотримуються Правил пожежної безпеки та відмовлялися демонтувати споруди навіть після закінчення договорів.
У зв'язку з цим всі об'єкти, що порушують безпеку і заважають евакуації пасажирів з метро, мають бути демонтовані, вважає Віталій Кличко.
Зазначимо, що нещодавно незаконні споруди прибрали на станції метро "Харківська", на черзі - станція метро "Майдан Незалежності".
Джерело: 112 Україна