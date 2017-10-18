У "Київенерго" пояснили, чому й досі немає опалення в житлових будинках

У "Київенерго" не знають точних термінів, коли підключать до теплопостачання об'єкти соціальної сфери та бюджетні організації через різницю закупівельної і передбаченої в тарифі ціни на газ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Також в організації зазначили, що зараз до тепла підключені 381 дитсадок, 67 медичних установ, в тому числі пологових будинків - 9, стаціонарів - 49. Однак дата підключення теплопостачання для інших об'єктів соціальної сфери столиці і бюджетних організацій і установ поки залишається невизначеною.

У "Київенерго" наголошують, що в цьому році початок опалювального сезону для установ соціальної сфери ускладнюється різницею закупівельної і передбаченої в тарифі ціни газу.

"Щоденний фактичний збиток компанії від поставок тепла лише соціальним об'єктам столиці складе 1,2 млн грн і буде збільшуватися пропорційно зниженню температури навколишнього середовища. Всього до кінця цього року збиток може скласти 541 млн грн. При цьому джерело його погашення не передбачений ні в міському, ні в державному бюджетах. Ця ситуація робить непрогнозованими якість і безперебійність забезпечення теплом бюджетних організацій в прийдешньому опалювальному сезоні", - йдеться у повідомленні.

У той же час в компанії уточнюють, процес подачі тепла житловому фонду відбувається поступово протягом 7 днів для запобігання пошкоджень тепломереж.

Нагадаємо, 15 жовтня в Україні офіційно розпочався опалювальний сезон.