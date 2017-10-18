У Луцьку представлять нову відреставровану роботу відомого іконописця Йова Кондзелевича

Скромного монаха Білостоцького монастиря на Волині Йова Кондзелевича, який жив і творив у 1667 – 1740 роках, називають виданою постаттю в історії і культурі України, іконописцем європейського рівня, найяскравішою постаттю в історії українського живопису на зламі XVII – XVIII століть. Він очолив іконописну майстерню, яка працювала над розписом іконостасів (Загорівський, Локачинський, Богородчанський) і написанням окремих ікон не тільки на Волині, а й за її межами. Частина його робіт експонується у Львові, в Національному музеї імені Андрея Шептицького, великий комплекс пам’яток, що представляє творчість Кондзелевича та майстрів його кола, експонується у Музеї волинської ікони. Завтра у Луцьку в ході 24-ї міжнародної наукової конференції «Волинська ікона: дослідження та реставрація» будуть представлені одвірки з Троїцької церкви села Городище, що під Луцьком. Реставрацію виконав Анатолій Квасюк, котрий свого часу реставрував і знамениту Холмську чудотворну ікону Богородиці, яка нині є перлиною експозиції Музею волинської ікони.

Саме Квасюк під час відновлення одвірків виявив на залишках Городищенського іконостасу дату: 1696 рік. Бо до того дослідники датували Городищенський іконостас 1700 -1710 роками, відносячи його до періоду зрілої творчості Кондзелевича. Тобто ця робота – раннього періоду діяльності майстра. Прикро, але Волинська обласна держадміністрація не підтримала пропозицію Волинського краєзнавчого музею оголосити 2017-й – роком Йова Кондзелевича на Волині й прийняти програму відзначення ювілею іконописця як представника пантеону видатних волинян. Такі особистості, як Йов Кондзелевич, складають славу світової культури загалом. Популяризація його творчості сприяла б інтересу до безцінної спадщини, до регіону загалом.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк