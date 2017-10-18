Жити — значить змінюватися, змінюватися — значить дорослішати, а дорослішати — значить невпинно творити себе самого.
Анрі Бергсон, французький філософ

У Луцьку представлять нову відреставровану роботу відомого іконописця Йова Кондзелевича

18 жовтня, 2017 - 14:27
На фото: один із фрагментів одвірок пензля Йова Кондзелевича

Скромного  монаха Білостоцького монастиря на Волині Йова Кондзелевича, який жив і творив  у 1667 – 1740 роках, називають виданою постаттю в історії і культурі України, іконописцем європейського рівня, найяскравішою постаттю в історії українського живопису на зламі XVII – XVIII століть. Він очолив іконописну майстерню, яка працювала над розписом іконостасів (Загорівський, Локачинський, Богородчанський) і написанням окремих ікон не тільки на Волині, а й за її межами. Частина його робіт експонується у Львові,  в Національному музеї імені Андрея Шептицького, великий  комплекс пам’яток, що представляє творчість Кондзелевича та майстрів його кола, експонується у Музеї волинської ікони. Завтра у Луцьку в  ході 24-ї міжнародної  наукової конференції «Волинська  ікона: дослідження та реставрація» будуть представлені одвірки з Троїцької церкви села Городище, що під Луцьком. Реставрацію виконав  Анатолій Квасюк, котрий  свого часу реставрував і знамениту Холмську чудотворну ікону Богородиці, яка нині є перлиною експозиції Музею волинської   ікони.

Саме Квасюк під час  відновлення одвірків виявив на залишках Городищенського  іконостасу дату: 1696 рік. Бо  до того дослідники датували Городищенський іконостас 1700 -1710 роками, відносячи його до періоду зрілої творчості Кондзелевича. Тобто ця   робота – раннього періоду діяльності майстра. Прикро, але Волинська обласна держадміністрація не підтримала пропозицію  Волинського краєзнавчого музею оголосити 2017-й – роком Йова Кондзелевича на Волині й прийняти  програму відзначення ювілею іконописця як  представника пантеону видатних волинян. Такі особистості,  як Йов Кондзелевич,  складають славу світової культури загалом. Популяризація його творчості сприяла  б інтересу  до безцінної спадщини, до регіону загалом.

Наталія МАЛІМОН,  «День», Луцьк

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...