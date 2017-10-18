У Німеччині почалися попередні коаліційні переговори

У ФРН почалися переговори щодо можливого формування так званої коаліції "Ямайка" - союзу християнських та вільних демократів із Зеленими.

Очікують, на її створення до кінця грудня, передає DW.

"У середу, 18 жовтня, в Берліні представники Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) дискутували з представниками Вільної демократичної партії (ВДП). Пізніше цього ж дня планувалась зустріч ХДС/ХСС із Зеленими," - йдеться в повідомленні.

Також у четвер, 19 жовтня, переговори проведуть Зелені та ВДП. А в п'ятницю, 20 жовтня, повинні відбутися спільні переговори всіх чотирьох партій щодо створення коаліції в парламенті. Лідери політичних сил раніше заявляли, що утворенню коаліції передуватимуть складні узгодження позицій, зокрема у галузі економічної, соціальної та міграційної політики.

Очікують, що в разі успішних перемовин чотирьох партій Бундестаг матиме більшість до західного Різдва наприкінці грудня.

Нагадаємо, Консервативний блок у складі ХДС/ХСС, виборчий список якої очолює канцлер Ангела Меркель, здобув перемогу на парламентських виборах в Німеччині. Блок, за підсумками обробки всіх бюлетенів, набрав 33%, погіршивши свій результат у порівнянні з минулими виборами. У СДПН - 20,5% голосів. У бундестаг вперше пройшли праві популісти.