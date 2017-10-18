У РФ затримали українця за підозрою у причетності до діяльності "Правого сектору"

У Ростовській області Росії слідчі спільно з Федеральною службою безпеки Росії затримали громадянина України Романа Терновського. Про це в середу, 18 жовтня, повідомила прес-служба Слідчого комітету Росії (СКР).

"Встановлено, що Роман Терновський у складі учасників екстремістської (за офіційною позицією РФ. - Ред.) організації "Правий сектор" неодноразово брав участь у пікетах, мітингах та інших суспільно-масових заходах на території України, крім того, за допомогою соціальної мережі пропагував діяльність організації в інтернеті", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, дії українського громадянина СКР кваліфікує як організацію діяльності екстремістської організації та вважає їх спрямованими проти інтересів Росії.

Російські правоохоронці також заявили, що під час обшуку в помешканні підозрюваного в Ростові-на-Дону виявили одяг та інші особисті речі з символікою "Правого сектору". За підсумками слідчих дій українця заарештували.

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